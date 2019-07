Tahiti Green : une plateforme pour rassembler autour de la cause environnementale

Une nouvelle plateforme web est en ligne. Elle s’appelle Tahiti Green. Créée par Vaitemanu Coudert, directeur d’une agence web, elle est entièrement gratuite. Le but : rassembler les personnes sensibles à la cause environnementale dans un même espace.

Une carte pour recenser les lieux pollués

Ce site regroupe un réseau social pour favoriser les rencontres et la diffusion d’informations, une carte permettant aux internautes de recenser les lieux pollués mais aussi les points de dépôt de déchets, les zones protégées, lieux de randonnées… Sur Tahiti Green, on trouve également un forum pour échanger et un blog pour se tenir informer des actualités de la plateforme.

Tahiti Green est la première plateforme du type en Polynésie. Pour son créateur, c’est une manière de participer à la lutte pour la protection de l’environnement. “Le but de la plateforme, ce n’est pas de générer des bénéfices. J’ai déjà mes activités qui me permettent de vivre et c’est pour ça que je fais ça vraiment sur mon temps libre, bénévolement”, explique Vaitemanu.

Faire émerger des actions dans la vie réelle

Il espère que Tahiti Green permettra de faire émerger des actions dans la vie réelle. “On est en train de se rapprocher de plusieurs partenaires pour développer des actions concrètes. Que ce ne soit pas juste du référencement sur le web sans rien derrière.(…) On a certains partenaires qui sont prêts à mettre en place des actions de nettoyage sur des lieux pollués”.

Tahiti Green est pour l’instant encore en test. La plateforme sera officiellement lancée à la fin du mois.