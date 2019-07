Rentrée scolaire : 5 applications pour vous faciliter la vie

La rentrée scolaire c’est dans moins de deux semaines. Horaires de cours, activités extra-scolaires… Parents et enfants doivent s’organiser. Pour les accros du smartphone, rien de mieux que quelques applications.

Planning scolaire

Plus aucune excuse pour arriver en retard en cours ! Une application pour avoir son emploi du temps à portée de main. Pour les élèves, étudiants, mais aussi les parents. Planning scolaire est une application gratuite accessible sur IOS (sur Android, vous aurez par exemple MyClassSchedule sur le même modèle). Vous pouvez également y ajouter des événements extérieurs.

Coot

S’organiser à la rentrée, c’est encore plus compliqué pour les parents séparés. Rendez-vous avec un professeur, organisation pour les vacances, garde alternée… Plusiueurs applications existent. L’une des plus connues est Coot. Elle donne accès à un agenda partagé, au partage de documents comme les livrets de famille et il est également possible de créer des conversations et même d’y ajouter la nounou ! Application gratuite. Disponible sur IOS et Android.

Snapschool

Du côté des enfants, les devoirs ne sont pas toujours une partie de plaisir. Pour ceux qui n’osent pas demander de l’aide à leurs camarades ou pour ceux dont les parents ont aussi du mal avec les devoirs, il existe des applications d’entraide. Snapschool par exemple permet aux élèves de poster leur exercice et de se faire aider par d’autres élèves, en ligne. Disponible sur Android et IOS.

Et deux autres applications…

Ma Moyenne

Une manière de digitaliser le carnet de note : l’application Ma Moyenne, disponible sur Android. Vous êtes élève et légèrement obsédé par vos notes ? Entrez vos résultats dans l’appli et elle calculera votre moyenne au fur et à mesure. Vous pourrez même consulter vos résultats sous forme de graphique !

ITranslate

Le dictionnaire français anglais, c’est bien. Une appli de traduction c’est pas mal aussi. iTranslate est gratuite et disponible sur Android et IOS. Pratique pour les élèves et étudiants.