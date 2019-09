Manea : une plateforme d’enseignement à distance pour sensibiliser à la protection des récifs

Une nouvelle campagne d’inscriptions est lancée pour la plateforme gratuite d’enseignement à distance Manea. Ce site consacré aux récifs coralliens existe depuis 2015. Comme dans une université, plusieurs Unités d’enseignement sont proposées. 80 cours au total, des travaux pratiques et travaux dirigés filmés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, Australie, et ailleurs dans le monde, dans lesquels ont apprend ce qu’est le corail, quel impact a le changement climatique sur nos récifs, la relation entre la pêche et la préservation du corail…

Cette formation, accessible aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels et au grand public. Le but est de sensibiliser à la protection des récifs… “C’est important de comprendre ce qu’est un récif corallien. Une des questions que je pose quand je vais dans les collèges, les classes de 6e, 5e, c’est “le corail, est-ce que c’est un animal ou un végétal ?” Des gens ne le savent pas mais le corail est un animal, c’est quelque chose de fragile, pas simplement un caillou sur lequel on peut marcher. Manea a pour but d’éduquer, de sensibiliser les gens à la biodiversité de nos lagons polynésiens mais aussi de tout l’Outre-mer français”, détaille David Lecchini, chercheur au Criobe et responsable de la plateforme Manea.

Pour participer à la nouvelle session de formation, vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire. Les cours serotn accessibles du 15 octobre au 16 décembre 2019…

PRATIQUE

Inscriptions à cette adresse : [email protected] Dr. Camille Clerissi

Le détail des enseignements est à retrouver en cliquant ICI