LeadBees parmi les 6 finalistes du concours Tech4Islands Awards

Organisé par le Digital Festival Tahiti et lancée le 15 avril 2019, le concours Tech4Islands Awards s’adressait aux start-ups, PME-PMI innovantes, Centres de Recherche et Universités à travers le monde, appelés à candidater pour proposer des solutions Tech For Good qui apportent des réponses concrètes aux défis des territoires insulaires, dans les thématiques du Smart Tourisme, de l’Économie Bleue, de l’Économie Circulaire et de l’Innovation Publique.

Pas moins de 66 candidatures internationales ont été déposées, en provenance de 10 pays, 5 territoires d’Outre-mer et 7 candidats de la Polynesian Tech, Communauté French Tech Polynésie. Après une première sélection des 12 demi-finalistes le 24 juin dernier, le jury de présélection, composé de personnalités du monde de la recherche, de l’innovation, de l’entreprise, des startups et de l’université, vient de sélectionner les 6 candidats finalistes.

Le choix final s’est porté sur 4 candidats français, un Américain et une startup de la #PolynesianTech, Communauté French Tech Polynésie : LeadBees Technologies (Économie Circulaire – Polynésie française), Marine Tech (Économie Bleue – France), Qista (Innovation Publique – France), Bioceanor (Économie Bleue – France), Guinard Energies (Économie Circulaire – France), SolarSPELL (Innovation Publique – États-Unis).

Vous pouvez visionner les pitchs vidéos des 6 finalistes et voter pour votre favori sur le site web du Digital Festival Tahiti. Vous avez jusqu’au 13 septembre pour exprimer votre choix qui comptera pour 10% de la note finale attribuée aux candidats.

Les 6 finalistes des Tech4Islands Awards seront in fine départagés le 16 septembre au cours d’un grand oral par visioconférence devant le jury final réuni de 9 à 11 heures à French Tech Central à Station F, premier campus de startups au monde. Ce jury réunit des personnalités européennes emblématiques de l’innovation et de la “Tech For Good”.

Le Grand Prix Tech4Islands Awards 2019 et le Prix Spécial Outre-mer 2019 seront remis aux lauréats lors du Digital Festival Tahiti qui se tiendra du 16 au 19 octobre 2019 à la Présidence de la Polynésie française.