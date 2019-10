Le Digital festival Tahiti est lancé !

Pour sa 3e édition, le Digital festival Tahiti est axé sur les technologies adaptées aux îles avec ce thème, Tech4Islands : “La grande nouveauté c’est d’être focus sur nos îles, sur les solutions innovantes, faites pour nos îles, qui vont venir dans la défense, la préservation de l’environnement, dans l’aide à gérer mieux nos produtions et ressources, à venir aider nos populations dans l’inclusion numérique et bien sûr être plus efficace contre les évolutions climatiques. Donc c’est vraiment les nouvelles technologies, on dépasse le digital simple, qui viennent répondre à des problématiques îliennes”, explique Olivier Kressmann, président de l’association Digital Festival Tahiti.

A l’occasion de l’ouverture de l’événement, le président Edouard Fritch a rappelé ce qui a été fait depuis dix ans, par le Pays, pour renforcer l’égalité numérique. En 2010, un premier câble sous-marin international de plus de 4 600 kilomètres, reliant Hawaii à Tahiti, « Honotua », a permis à une partie des Polynésiens d’être raccordée à l’Internet mondial en haut débit, et ce pour un coût avoisinant 7,7 milliards Fcfp. Puis, en 2011, à la faveur de son prolongement domestique d’une longueur de 400 kms pour un coût de 1.8 milliards Fcfp, le câble Honotua est venu relier Tahiti à la plupart des îles de la Société.

En fin 2018, la Polynésie française s’est ensuite pourvue d’un câble reliant Tahiti aux îles des Tuamotu et des Marquises, pour un coût de 6,5 milliards Fcfp, baptisé Natitua. D’ici la fin 2019, le deuxième câble international, Manatua, reliant Tahiti, Cook et les Samoa, pour un coût global de 5 milliards Fcfp, permettra de sécuriser les liaisons avec l’extérieur. Sa mise en service est prévue pour juin 2020. Enfin, le Pays a également terminé les études du câble reliant Tahiti aux Australes. Le coût de cet équipement est estimé à 1,5 milliards Fcfp. Le gouvernement est dans la phase de bouclage du financement de ce câble.

L’ambition du gouvernement est de faire qu’aucun citoyen, quelle que soit sa catégorie sociale et professionnelle, ne soit écarté du e-fenua. La Polynésie française œuvre ainsi pour la garantie de l’inclusion numérique des personnes vulnérables. “Dès l’année 2020, un nouveau dispositif, baptisé l’Aide à l’Inclusion Digitale (A.I.D), sera créé et mis en œuvre. Ce dispositif, vise à soutenir les associations œuvrant dans les domaines de l’insertion professionnelle, de la cohésion sociale et de la santé dans la mise en œuvre de leur projet d’inclusion numérique », a déclaré le Président.”

En outre, des modifications réglementaires vont être apportées à l’Aide à la Connexion Internet (ACI) et au Dispositif d’Aide au Digital (DAD). L’ACI apporte un soutien financier à l’installation de la connexion internet d’une entreprise. Le D.A.D, dispositif d’aide au digital, vise à soutenir les Start-up en phase d’amorçage et de développement, ainsi que les entreprises dans leur projet de transition digitale et de création numérique.

“Avec les bienfaits du ‘ tout numérique ’ viennent malheureusement ses méfaits. Je fais notamment référence aux agissements de personnes malveillantes, pareilles à des malware, qui profitent de la naïveté et de l’ignorance de nos concitoyens. La Polynésie française doit prendre des mesures visant la protection de son économie et de ses acteurs. Dans cette optique, le Gouvernement s’attachera à faire de la sensibilisation et de la prévention, les principaux leviers de lutte contre les dangers d’Internet. Des campagnes de sensibilisation à destination des adolescents et des TPE/PME seront organisées sur toute l’année 2020 afin de se prémunir des cyberattaques”, a indiqué le Président. L’administration disposant d’un ensemble important de données personnelles, il est aussi du devoir de la puissance publique de veiller à leur protection. Le règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) constitue l’outil qui va permettre d’assurer cette mission au mieux. “L’opportunité est offerte à nos professionnels, administrations, étudiants, comme au grand public, de s’approprier le numérique, que ce soit en découvrant des innovations positives, en partageant la créativité de nos startups locales, ou encore en rencontrant les leaders mondiaux des toutes dernières technologies”, a également déclaré le Président en soulignant l’importance de ce Digital Festival 2019