Island Media : une nouvelle banque d’images made in fenua

En vidéo, la Web Zone du 2 juillet

Une nouvelle banque d’images a été lancée au fenua. Son nom : Island Media. Sa particularité : c’est la première plateforme polynésienne à proposer à la vente du contenu photo, vidéo, mais aussi du son et des illustrations made in Polynésie.

“En plus de la photo et de la vidéo, on va surtout se focaliser sur les illustrations et sur le son. Ce qui n’a jamais été fait à l’échelle du Pacifique”, explique Matairea Bessert, co-fondateur de la plateforme.

Island Media fonctionne comme les grandes banques d’images internationales, avec d’un côté des contributeurs et de l’autre des clients qui pourront être des agences de voyages, agences de communication, le secteur de l’hôtellerie ou de la publicité par exemple. “On vit dans une société où on est entourés d’images, ça on ne peut rien y faire. Ça va avec la modernisation. Il faut juste savoir que le contenu, sur nos îles, à l’international, il n’y a rien. Nous c’est ce qu’on va venir proposer. Finalement on ne vient pas face aux géants, aux grandes banques d’images internationales, on vient compléter de part notre expertise sur les îles. On vient compléter ce qu’ils n’ont pas.”



Il aura fallu 2 ans à la petite équipe de Island Media pour mettre en place cette banque d’images. Mateairea Bessert a intégré la première promotion de l’incubateur de start up Prism. Une expérience qui lui a permis de se créer un réseau et de bénéficier de soutiens. Créer la plateforme web, c’est ce qui aura pris le plus de temps à l’équipe, qui souhaite maintenant séduire les contributeurs…

Les créateurs de la plateforme souhaitent mettre en avant les créateurs (photographes, vidéastes, infographistes…) polynésiens dans la région Pacifique mais aussi à l’international.

Particularité de la banque d’images polynésienne : les contributeurs fixent eux-mêmes les tarifs de leurs contenus. Island Media fonctionne avec un système de licence libre de droits. Les artistes restent propriétaires de leurs contenus qui pourront être vendus plusieurs fois, en local, et à l’international.

Island Media compte déjà une vingtaine de contributeurs.