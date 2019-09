Gestion du domaine immobilier : une application en cours d’élaboration

C’est une société métropolitaine (SWORDS SA) qui sera en charge de la conception de l’application en collaboration, pour une partie, avec la société locale Innovative Digital Technologies (IDT).

L’application Natira’a sera basée sur un système de gestion d’information géographique (SIG) à l’instar d’Otia et donnera une vision claire du patrimoine occupé et disponible par île et par commune. Elle intégrera également les projets d’aménagements du gouvernement afin que tous les services gestionnaires (équipement, aviation civile, ressources marines, etc.) puissent prendre en compte et utiliser cet outil comme seul outil d’échange d’information et de gestion du domaine.

L’objectif est de proposer au public un point d’entrée unique. Ainsi, en fonction de la nature des dossiers, l’application devra orienter le demandeur vers le gestionnaire approprié car plusieurs services, en fonction de leur compétence, ont en charge la gestion d’une partie du domaine (ex : le domaine fluvial géré par la direction de l’Equipement, le domaine aéroportuaire par la direction de l’aviation civile, les sites touristiques par le service du tourisme, etc.). Cet outil va donc permettre une gestion domaniale homogène, plus efficiente et répond également à un objectif du Président qui est de se rapprocher des usagers et de simplifier les démarches administratives.

Les autres sujets du compte-rendu du conseil des ministres

