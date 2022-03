Heiva Taure’a : Le collège Maco Tevane au firmament

Collège La Mennais

Les prêtes furent surpris de ses paroles et ne le crurent pas. Chantons nos souvenirs. Aux temps anciens, sur le marae de Taputapuatea, fut célébrée la cérémonie du pa’iatua. Tout à coup, un évènement étrange se produisit, le haut de l’arbre du tamanu fut arraché. Selon les révélations du grand tahu’a Vaita : « Des étrangers différents de nous, arriveront sur une pirogue sans balancier. Ils possèderont nos terres et notre croyance cessera. » Des années plus tard, la prophétie de Vaita se réalisa. Les étrangers arrivèrent sur un bateau sans balancier. De nombreuses choses ont commencés à changer…. La vie des polynésiens est bouleversée, les coutumes ancestrales sont interdites. De nos jours, la danse, le tatouage, le chant, le poème, l’art oratoire sont à l’honneur. La culture et la religion sont en harmonie.

Collège Uporu

La pêche aux cailloux. Un événement important va avoir lieu sur l’île et pour le célébrer, une pêche aux cailloux est organisée. Toute la population de l’île est prévenue. Il faut préparer les embarcations, les pierres à lancer, les rames ainsi que les perches qui serviront à frapper la surface de la mer, afin de chasser le poisson hors de son abri de corail. Le jour venu, le prêtre fait résonner sa conque pour signifier à la population le départ de la pêche. Sous la direction de deux chefs, placés du côté mer et terre, les pirogues avancent à la même vitesse selon le rythme régulier des coups de rames. Les cailloux lancés à droite puis à gauche doivent tomber en même temps dans l’océan. les poissons sont alors repoussés vers le parc jusque dans la nasse puis vers le rivage dans les eaux peu profondes où les attend la population. À l’arrivée des poissons sur le banc de sable, l’embouchure des filets maintenus fermement est vite refermé et les poissons sont pris au piège. La pêche a réussi et les festivités peuvent débuter.

Collège de Hao

Un destin scellé. Pourquoi scellé ? Tuohea, né avec quatre yeux, allait être rejeté, abandonné. En effet, il inspirait une telle peur à ses parents qu’ils l’abandonnèrent à Onikau, du côté Sud de Hao, espérant certainement qu’il allait mourir. Cependant les mauvais esprits, les poissons l’élevèrent et devinrent alors comme ses parents. Il grandit et se nourrit alors de chair humaine. Ainsi son destin avait-il déjà été scellé, celui de sa mort car manger de la chair humaine était réprouvé. Sa propre sœur fut chargée de trouver ce qui pourrait lui nuire et c’est Tuohea lui-même qui, en confiance, lui révéla son secret: ayant consacré les requins, les carangues noires et les thons, en manger provoquerait sa mort. Aussi réussit-elle à empoisonner son frère qui prononça ces dernières paroles : « C’est moi le Tuohea, le roi du grand Sud, du Sud où il n’y a pas d’arbres, où il n’y a qu’un récif; mes vêtements sont la pluie, le vent, le soleil; mes quatre yeux regardent en haut, en bas, et je vois trouble maintenant, je meurs à Opokara. C’est à Opokara que j’ai marché en dernier lieu, c’est à Onikau que je vais rester en dernier lieu. […] »

Intermède

Remise des Prix

Les résultats :

1° prix catégorie Heiva Taure’a : Collège MACO TEVANE

2ème prix catégorie Heiva Taure’a : Collège de TARAVAO

3ème prix catégorie Heiva Taure’a : Collège TERRE DES HOMMES de UA POU

Meilleur orero: Collège MACO TEVANE (Hiromana TETAUIRA)

1er coup de coeur du jury (Otea Vahine) : Collège ANNE-MARIE JAVOUHEY

Meilleur orchestre “rohi pehe” : Collège UPORU de TAHAA

2eme Coup de coeur du jury (Costume) : Collège Tamariki Mokorea de HAO

Meilleur danseur “Ori Tane” : Collège de TAHA’A (Kainoa BROTHERS)

Meilleure danseuse “Ori Vahine”: Collège ANNE-MARIE JAVOUHEY (Katarina PENI-MARAE)

Meilleur dossier pédagogique : Collège MACO TEVANE

Meilleure interprétation artistique : Collège de MAHINA

Photos : Stéphane Sayeb / Tahiti Zoom