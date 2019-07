Course hippique en pareu : la jument Heiva championne indétrônable

La course galop sans selle Pareu Heiva Iti a démarré à 14 heures. Cette course se fait sur une distance de 800 mètres. Jockeys et chevaux sont couronnés de fleurs et habillés de Pareu comme lors des courses d’Antan.

5 chevaux ont pris le départ. La grande favorite c’est Heiva : “Le matin, elle sait déjà qu’elle va courir. C’est une championne. Elle n’abandonne pas”, confie son jockey, Juliette Touron. La jument a de nouveau remporté la victoire. “Les chevaux étaient assez excités. Je n’ai pas forcément pris un bon départ mais à partir de la moitié de la ligne droite, j’ai bien rattrapé (…) J’ai laissé courir Heiva tout simplement. C’est une jument qui n’aime pas être derrière. Elle aime bien être devant, avoir la tête de la course.”

Un cheval venu des Australes

Un cheval des îles Australes, Boy et de son jockey Alexandre Tautu avaient fait spécialement le déplacement en bateau pour défier les meilleurs chevaux de Tahiti. “Pour l’avoir mis dans le contener à Rurutu, c’était la galère, raconte Taae Taiatea, propriétaire de chevaux aux Australes. On a fait de notre mieux et en arrivant ici, ça a été plus facile de rentrer en box. (…) C’est notre deuxième meilleur cheval à Rurutu. (…) Je crois que c’est son coeur qui fait toute la différence avec les autres chevaux.”

“L’année prochaine on attend un ou des chevaux des Marquises pour qu’ils viennent luter avec les chevaux de Tahiti (…) On espère que chaque année les chevaux des îles viennent de plus en plus en force pour participer au Heiva”, déclare Alain Santoni, jockey propriétaire et membre de l’association hippique.