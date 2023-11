Haapiti no te paruru : Sensibiliser en immersion pour protéger l’environnement

Apprendre pour protéger l'environnement : c'est le slogan de nouveau projet éducatif menée par Te mana o te moana. Baptisé Haapiti no te paruru, ce projet consiste à embarquer des enfants et des jeunes des quartiers prioritaires de Faa’a dans des balades en immersion dans le milieu naturel. Ceux du quartier Hotuarea ont ainsi découvert des projets concrets de restauration de la nature à Papara, Papeete et Punaauia.