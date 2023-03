En images : MMA, victoire des tahitiens Flore Hani et Julian Schlouch en catégorie professionnelle

Première compétition professionnelle de la ligue Octo Fighting League à Tahiti sur le Parc Vairai de Punaauia. Hier soir, ce fut 9 combats de haute intensité qui n'ont pas laissé de marbre le public, venu en nombre, encourager ses combattants tahitiens, un évènement sportif de tout premier ordre en présence du Haut-Commissaire et du ministre des Sports et qui s'est clôturé par la victoire, aux points, des tahitiens Flore Hani et Julian Schlouch remportant ainsi leur premier combat du circuit professionnel.