En images – Heiva Taure’a 2023 : Clôture avec le CJA, les collèges de Taravao et de Bora Bora suivi de la remise des prix

CJA (englobant Papara, Paea, Punaauia, Faa’a, Mahina, Papeno’o et Ha’amene)

Thème : Te ta’a’ēra’a, te itoito ‘e te aoahe ‘o vai ‘oe ? / La différence, le courage et l’estime de soi, qui es tu ?

Collège de Bora Bora

Thème : Tarita

Tarita Teriipaia est une personnalité originaire de Bora Bora ayant eu le privilège de jouer le rôle principal de « Maimiti » dans le film « les révoltés de la Bounty » tourné en 1960 à Tahiti. Depuis le tournage, Tarita reste connu car elle sera la campagne du célèbre acteur Marlon Brando et de cette relation naîtra une famille composée de 4 enfants. Malheureusement cette famille se fera rattraper par un destin tragique. Après la gloire du cinéma, la vie de Tarita et de sa famille sera touchée par plusieurs évènements difficiles. Abus, drogue, violence, meurtre, et suicide sont les couleurs du paysage vécu par la famille.

Collège Taravao

Thème : ‘Ia mā’a à te fenua o te ao mā’ohi ! / Apprendre, faire et transmettre pour exister !

La nourriture nous permet de vivre, de grandir et d’être en bonne santé. Ce sont les aliments que nous procure la terre nourricière. La nourriture est aussi celle de l’esprit et de l’âme transmise par nos ancêtres. Aujourd’hui, nous constatons une déperdition de notre culture si bien que les jeunes générations sont en perte de repères et de valeurs. Les savoirs de nos aînés sont délaissés et les ressources naturelles s’épuisent. Notre Mère-Nature souffre de ces comportements irresponsables qui la mènent indéniablement vers sa destruction. Comment faire fructifier notre héritage pour demain ? Il est grand temps d’agir en se réappropriant les connaissances et le mode de vie de nos ancêtres afin de léguer aux générations futures un aménagement urbain en adéquation avec la nature autour de valeurs que sont l’entraide communautaire, le respect et l’humilité. Ainsi, ces ressources transmises pas nos aînés perdureront de générations en générations.

Délibération du jury

Le jury se retire pour délibérer. La tension monte dans l’attente des résultats. L’animation musicale est assurée par le groupe Manu’a et les splendides danseuses de Mahina.

Annonce des résultats et remise des prix