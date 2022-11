En images : 3e soirée du Hura Tapairu 2022, la troupe lauréate en catégorie Manihini est…

Kalohi Kamahine Mexico – Tapairu et Mehura Manihini

Kalohi Kamahine est une école de ‘ori Tahiti située à Mexico, fondée en 1987 par Carina Ocejo. Actuellement, son fils, Alejandro, dirige l’école. La mission principale de l’école, qui a déjà remporté plusieurs prix au Mexique et aux Etats-Unis, est de diffuser la culture et la danse polynésienne au Mexique et dans toute l’Amérique du Nord. L’école Kalohi Kamahine, inscrite dans les catégories Tapairu et Mehura Manihini, a choisi de danser en Tapairu sur le thème « Te ‘a’ai no te tama’i ra no Moeava e o Patira » (La légende du combat entre Moeava et Patira). Pour le Mehura, Kalohi Kamahine dansera sur le thème « Te Natura » (La nature). Ses textes sont signés par Terii Voirin.

Tiare Tahiti – Mehura Manihini

Le groupe Tiare Tahiti Mexico créé par Nelly Serrano et inscrit en catégorie Mehura Manihini, est originaire du Mexique. Nous sommes à la 3ème édition du Hura Tapairu Manihini et c’est la 2ème fois que le groupe participe à l’événement. En 2019, le groupe était rentré au Mexique avec le 2ème prix Mehura Manihini. Nelly, amoureuse de la Polynésie et du ‘ori Tahiti, a dansé plus de 30 ans en Polynésie puis est retournée au Mexique pour ouvrir deux écoles de danse tahitienne dans les villes de Zapotiltic et Guadalajara. Les danseuses du groupe viennent des 4 coins du Mexique. En effet, la responsable du groupe Nelly Serrano lance un appel national dans son pays pour que les passionnés du ‘ori Tahiti viennent apprendre un ‘aparima lors de l’évènement Hura Nui mis en place par la fondatrice et proposé dans différentes villes mexicaines. Pour les danseuses du groupe, la culture est un outil de développement social qu’il faut préserver. Elles ont adopté le ‘ori Tahiti avec un grand amour et sont aujourd’hui fières de monter sur scène pour partager avec le public un mehura célébrant une culture qui unit les familles et les amis dans l’harmonie et la chaleur polynésienne.

Pour le spectacle de ce soir, les chorégraphies sont signées Vaheana Le Bihan. Le chef d’orchestre est Roger Tetuianui, les chants ont été écrits par Viri Taimana et composés par Steve Angia. Tous les artistes du groupe Tiare Tahiti Mexico nous partagerons un spectacle autour du thème “Tiare Ma’ohi, le symbole sacré de ma patrie”.

Intermède

Le groupe Ohotu anime la soirée pendant que le jury délibère.

Résultats du Hura Tapairu Manihini 2022

Dans la catégorie Mehura:

1er prix : Tiare Tahiti

2ème prix: Kalohi Kamahine Mexico

3ème prix: Huitarava

Dans la catégorie Hura Tapairu :

1er prix : Kalohi Kamahine Mexico

2ème prix: Huitarava

3ème prix: Te Pupu ‘Ori Toa Rere

Te Vahiné Tapairu – Mehura

La troupe Te Vahine Tapairu, créée en 2015 et inscrite en catégorie mehura, est une formation du célèbre groupe Tamariki Poerani, dirigée par Makau Foster-Delcuvellerie. En 1988, Makau Foster crée sa propre école de danse (L’académie de danse Tamariki Poerani) qui participera au 1er Heiva des écoles. En 1989, Makau prend la direction de la troupe professionnelle Tamariki Poerani. La troupe a ensuite remporté de nombreux prix au fil des années. À l’issue de sa victoire au Heiva 2017 et au Hura Tapairu 2017, Makau décide de transmettre la direction de la troupe à sa fille Kohaïtevahinetapairu, mais continue néanmoins à transmettre son savoir au sein de son académie de danse. En 2021, Tamariki Poerani participe au Festival “Tahiti a ti’a mai” avec son spectacle “Kahi ka Tu”, et remporte avec le trophée de “Gardien des savoirs ancestraux” au Festival International de Danse de Nova Prata au Brésil, organisé par la Fédération Internationale des Festivals de danse. Plus récemment, en 2022, le groupe concoure au Heiva i Tahiti et remporte le prix du plus beau costume et le prix de la meilleure danseuse avec Natalia Louvat. Ce soir, la troupe Te Vahine Tapairu, partagera un spectacle autour du thème “Kopuheiariki / La royauté”. Makau Foster-Delcuvellerie est la chorégraphe et la costumière du groupe mais aussi l’auteure du thème et compositrice du chant.

“La royauté” : Souffle la brise parfumée de mon pays, écoutez, écoutez le vent du Nord chanter de sa petite voix de compassion, de sa petite voix : Je suis Kiva Nui, couronnée de royauté, princesse de sang Royal. La Baleine Tutunui est mon emblème protecteur, mon cœur bat, au son de la petite voix de compassion qui vient de mes entrailles. Ces mots qui me disent “Nous t’aimons”, en grandissant, me touchent profondément, ainsi que toute cette beauté et toute cette grâce qui me viennent de mes parents. Le souffle de mes ancêtres me remplit, j’en suis investie. Je suis investie du souffle de vie de mes aïeux.

Pere Ahi – Mehura

Pere Ahi est une association regroupant des agents de la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité. Créée en août 2022, cette association a pour but pour la 1ère fois de promouvoir la culture polynésienne en participant au Hura Tapairu. La troupe, inscrite en catégorie mehura, est également composée d’artistes expérimentés dans le domaine culturel, tel que le responsable des musiciens et choristes, M. Laurent Tarihaa qui a déjà participé au Hura Tapairu en 2015 et 2017 avec la troupe Hei Rurutu. Le président de l’association, M. Vainui Tapeta qui intervenait sur des plateaux télé au côté de Mario Brothers est également musicien et chanteur. Le groupe Pere Ahi est également accompagné par Mme Taina Sancan, danseuse au sein du groupe Hei Tahiti et plusieurs fois lauréate au Hura Tapairu. Le thème choisi pour le spectacle de ce soir est “Ti’ara’a Mana o te Tama” (Les droits de l’enfant). Un thème qui reflète parfaitement l’une des actions principales des membres de l’association des agents de la Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Égalité.

Arai’a – Tapairu

Arai’a est une formation qui se présente pour la première fois au Hura Tapairu. Elle est inscrite en catégorie Tapairu. Le groupe, créé en août 2022, est mené par Nelson Garbutt et Tuiana Brodien, également chorégraphe de la troupe et lauréate du titre de meilleure danseuse du Heiva i Tahiti en 2016. Ce soir, la troupe Arai’a dansera autour du thème “Te ‘apa’a / L’étoffe sacrée”. En effet, elle souhaite mettre en exergue une étoffe qui à notre sens est peu, voire très peu utilisée dans le sens propre du patrimoine culturel polynésien, excepté une infime partie encore en activité aux Marquises. L’idée du spectacle est de sensibiliser l’opinion sur l’art de l’étoffe végétal, sur son histoire, sur sa beauté, sur le travail majoritairement féminin…

Le thème et les chants sont écrits par Vesta HEUEA. Pour la composition des chansons, Vesta Heuea était assisté de Bill Heuea. Le chef d’orchestre est Larry Tavaitai.

“L’étoffe sacrée”

Dans les temps immémoriaux, on raconte qu’un bagnan est tombé du ciel sur le marae de Taputapuatea. Devenant ainsi un labeur pour les nobles de haute lignée. Héritage venant de la déesse Hina la batteuse de tapa. Jaillit ainsi l’histoire du tapa au milieu des hommes. Comme un

souvenir, une reconnaissance…