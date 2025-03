Ronny Teriipaia veut renforcer les liens éducatifs et culturels entre la Polynésie française et Hawaii

Les échanges ont débuté par une visite de l’un des 13 établissements Pūnana Leo, écoles immersives en ʻōlelo Hawai‘i. Ce modèle d’apprentissage trouve un écho en Polynésie française, où 2 220 élèves bénéficient actuellement d’un enseignement bilingue à parité horaire français–langue polynésienne. Pour le ministre, il est nécessaire de renforcer la collaboration entre les structures éducatives des deux territoires, afin de partager les meilleures pratiques en matière d’enseignement immersif, de formation des enseignants et d’inclusion des familles dans ce processus.

Ronny Teriipaia a également visité le campus de « Kamehameha Schools », institution fondée en 1887 par la princesse Bernice Pauahi Bishop et dédiée à l’éducation des jeunes Hawaïens. Il a rencontré son directeur culturel Dr. Randie Kamuela FONG, ainsi que plusieurs professeurs de langue hawaiienne. L’établissement intègre pleinement la culture et la langue hawaïennes dans son programme académique. Les discussions ont porté sur le partenariat entre les lycées tahitiens et hawaiiens à venir, afin de favoriser les échanges d’élèves et d’enseignants et de renforcer la transmission des savoirs traditionnels à travers des approches pédagogiques adaptées aux réalités culturelles du Pacifique.

La délégation polynésienne a également participé à une journée Kamaʻāina au ʻIolani Palace, événement mensuel dédié aux résidents hawaïens. Cette journée offre aux familles une occasion unique de se reconnecter à leur patrimoine culturel à travers des activités culturelles intergénérationnelles.