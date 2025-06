Robots en action au collège de Papara

Un évènement éducatif et technique où la technologie devient un moteur de motivation pour les jeunes. Autour de cinq épreuves, les classes engagées ont présenté des robots et des drones entièrement conçus et programmés pendant l’année scolaire. Les défis, allant du tir au ballon à l’épreuve du sumo, ont mis les jeunes élèves à l’épreuve.

“On fait un programme, puis on corrige les défauts,” explique Sandy, élève de 4e. “Je calcule les secondes et aussi le pourcentage de puissance quand tu vas tourner à gauche ou à droite”, une manière concrète d’appliquer des notions de mathématiques et d’algorithmique.

Dans l’arène des sumo, les robots s’affrontent dans un duel stratégique. Ariane et son équipe ont imaginé un bras articulé, inspiré d’une pelleteuse. “D’abord il y a une équipe qui s’est occupée du dessin, du coup après on a modélisé et on a utilisé l’imprimante 3D du professeur et il l’a imprimé”, précise l’élève.

– PUBLICITE –

Tout au long du concours, les élèves font preuve d’un esprit scientifique : poser des hypothèses, tester, analyser et ajuster. “Des fois le robot allait dans le mur, alors on a vu qu’un fil cachait le capteur. On a mis un bout de scotch. Si ça marche, c’est bon !” raconte Tauahere, collégien en 5e.

L’objectif du concours est de susciter des vocations et d’accompagner ces jeunes vers des études dans la technologie industrielle, l’électronique ou encore l’intelligence artificielle.

Les résultats :