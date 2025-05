Décès d’Ayden : « Ce drame nous bouleverse et nous oblige »

“Comment se fait-il qu’un enfant placé, qui devait être en sécurité dans une famille d’accueil ou une famille digne de confiance, ait pu être ainsi abandonné à ses souffrances ?”

Le décès de la petite Ayden, 7 ans, la semaine dernière, a provoqué une onde de choc au fenua.

Un tsunami d’émotions qui vaudra une question orale demain matin, dans l’arène politique, posée par l’élue Tapura Cathy Puchon à la vice-présidente, ministre des Solidarités en charge de la Famille. Pour l’élue Tapura, pas question “d’instrumentaliser la douleur ni de chercher des responsables à la hâte”, mais “ce drame ne peut ni ne doit se répéter”.

– PUBLICITE –

En direct dans les journaux de TNTV, vendredi soir, visiblement très affectée par ce drame, Minarii Galenon a admis une défaillance du système. “Il y a eu un suivi puisqu’en 2024, on avait détecté qu’elle avait des problèmes, qu’elle commençait à maigrir. Alors, il y a eu un constat médical. Et ce qu’il faut savoir, c’est qu’elle avait des problèmes gastriques. C’est ce qui m’a été rapporté dans tous les rapports. Maintenant, il faut savoir que toutes les visites obligatoires ont été faites au niveau de mes services. Et je dis que là, il faut être plus rigoureux. Je veux dire, il y a eu une faille quelque part.”

Une faille à chercher notamment dans les problèmes d’effectifs dans les services sociaux. “Je n’ai que 40 travailleurs sociaux qui suivent vraiment les enfants en danger. Pour comparaison, en métropole, ils ont 30 dossiers. Chez nous, on est à plus d’une centaine de dossiers par travailleur social”, admet la responsable politique.

En réaction au drame de Taunoa, Minarii Galenon a donc annoncé la création, dès cette semaine, de 20 nouveaux postes : “des assistants sociaux qui viendront aider les travailleurs sociaux qui sont déjà en poste».

Samedi soir, dans les journaux de TNTV, le président du Pays affirmait de son côté que des postes budgétaires “sont là”, mais qu’ils ne sont pas pourvus notamment parce que “ce sont des métiers difficiles qui n’attirent pas forcément tout le monde”

“Il faut arriver à susciter plus de vocations. Il y a quelques années, il y avait un centre de formation. Il a été fermé. Nous allons rouvrir les filières de formation à ces métiers”, a assuré le chef de l’exécutif.

Pour rappel, le couple qui était famille d’accueil pour la fillette Ayden, et deux autres enfants, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le corps sans vie de la petite avait été amené à la cinique Paofai par le couple.

L’autopsie réalisée jeudi dernier a révélé des traces apparentes de maltraitance. Une information judiciaire a été ouverte et les infractions susceptibles d’être reprochées sont les suivantes : privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité (sur le frère âgé de 8 ans), violences habituelles sur un mineur de 15 ans ayant entraîné la mort (sur Ayden), privation de soins ou d’aliments suivie de mort d’un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité (sur Ayden) et, enfin, violences habituelles sur mineur de 15 ans (sur le frère âgé de 8 ans et la sœur âgée de 5 ans).