Cyclisme : Axel Carnier remporte le tour de Tahiti Nui

Pour la dernière épreuve de ce tour, les coureurs devaient parcourir 17 tours du Front de mer de Papeete, soit un total de 37 kilomètres. Le Calédonien Rayann Lacheny s’est montré le plus rapide mais pas suffisamment pour rattraper son retard au classement général.

Axel Carnier a conservé son maillot jaune et est donc le grand gagnant de ce tour. « On peut enfin crier victoire », s’est-il réjoui après avoir franchi la ligne d’arrivée, « je suis satisfait du travail de toute l’équipe (…) On est content de concrétiser tout ça par une victoire ».

« Ça a été un tour assez mouvementé. On a eu le maillot jaune assez tôt. Après, on avait les arguments pour se défendre (…) ça a vraiment été compliqué les deux dernières étapes où c’était le tout pour le tour pour les adversaires. Mais ils ont été super fair-play, donc je félicite tout le monde (…) L’année prochaine, si l’on peut remettre ça, ce sera avec plaisir », a ajouté le gagnant du Tour.

Axel Carnier devance son coéquipier Nicolas Breuillard. Et Rayann Lacheny complète le podium. Le Tahitien Taruia Krainer termine, lui, en quatrième position. Quant au maillot vert du meilleur sprinter, il est revenu à Terii Teihotaata.