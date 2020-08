COVID-19 : l’Assemblée renforce ses mesures de prévention

Gaston Tong Sang, le président de l’Assemblée a réuni vendredi dernier les présidents des divers groupes pour faire le point sur les mesures de prévention en raison de l’épidémie de COVID-19.

« Les services des affaires administratives et des moyens logistiques, missionnés par le président, ont, au cours de cette rencontre, rappelé aux élus les mesures générales de lutte et de prévention contre la Covid-19 prises que sont l’application rigoureuse des gestes barrières et le respect de la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre chaque individu », indique le communiqué.

Et d’autres mesures ont été mises en place. Désormais, le port du masque est obligatoire pour tous (élus, personnels, visiteurs) sur le site de Taraho’i et dans le bâtiment administratif de l’institution. L’aération régulière des bureaux est effectuée et un protocole de nettoyage des locaux a été instauré. En outre, les visites guidées sont suspendues et l’organisation d’évènements accueillant plus de 50 personnes (hors séances plénières ou réunions législatives) est soumise à autorisation.

« Des sessions d’information et de formation à l’adresse des élus, de leurs collaborateurs et des personnels de l’institution seront organisées dans les jours à venir afin de les sensibiliser aux gestes et attitudes à adopter pour lutter efficacement contre la covid-19 », conclut le communiqué.