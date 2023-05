Elle est monitrice et éducatrice dans un foyer de jeunes mamans. Vairea Mana a été élue samedi soir, Miss Menemene (Miss ronde) 2023. « Je m’assume de plus en plus. Même si je suis ronde, je m’accepte« , confiait peu avant l’élection, la candidate n°1.

La candidate n°13, Rivanui, venue de Papenoo, a été élue 1ere dauphine. La candidate n°12, Tevai, est 2e dauphine.