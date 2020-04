Va’a : le Brésilien Marcelo Bosi rame en Antarctique

Le Brésilien Marcelo Bosi est un passionné de pirogue polynésienne. Il s’est formé avec les plus grands et possède même un club dans son pays. Il y a deux ans, il s’est fixé un objectif : ramer en Antarctique en 2020.

Cette année marque les 200 ans de la découverte de ce continent glacé. Mais pour Marcelo Bosi, les habitants ont oublié le mythe du voyage d’un Polynésien qui aurait découvert le continent bien plus tôt. Il souhaitait donc revenir sur les traces de ce navigateur. « Nous avons décidé d’embarquer un va’a et de partir pour l’Antarctique. Cela pour rappeler au monde entier qui est le véritable découvreur de cette partie du globe », raconte Marcelo

C’est en janvier que Marcelo a relevé le défi avec son fils. « Nous avons tout organisé sur deux ans. On avait même approché les chaînes du Brésil qui ont adoré l’idée et le scénario mais il y a quelques mois, l’équipe de télé la plus intéressée a abandonné la mission. C’est dommage. on a donc tout filmé nous même. De 7 aventuriers, on est passés à 3. »

Un va’a au milieu des glaciers : une première, ou la seconde fois depuis très longtemps si on croit le mythe du Polynésien qui aurait découvert ce continent il y a plusieurs siècles.

