Une vidéo de 10 heures sur des requins en train de nager dans les eaux polynésiennes

Les images ont été compilées après que l’équipe Global FinPrint, dirigée par N. Frances Farabaugh de l’Université internationale de Floride, a examiné 35 récifs sur 17 îles et atolls différents en Polynésie française.

Après avoir collecté plus de 2 500 heures de vidéo, l’équipe a monté une heure de vidéo qu’elle a transformé en une boucle de 10 heures. Les requins ont pu être filmé grâce à la mise en place d’appâts.

Global FinPrint est une initiative de Paul G. Allen qui réunit une équipe de recherche internationale et des collaborateurs du monde entier pour réunir des informations sur le nombre décroissant de requins et de raies. Le projet a été lancé à l’été 2015, avec une équipe menant des enquêtes sur les requins, les raies et d’autres types de vie marine sur les récifs coralliens.

Ces recherches ont pour but d’améliorer notre compréhension de l’influence des raies et requins sur l’écosystème des récifs coralliens et de l’impact des activités humaines sur ces espèces et leurs habitats.