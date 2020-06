Une lettre de Gauguin estimée à plus de 18 millions de Fcfp en vente aux enchères

Paul Gauguin est né il y a 172 ans presque jour pour jour, le 7 juin 1848. Plusieurs lettres du peintre décédé à Hiva Oa aux Marquises, sont mises aux enchères par Drouot à Paris.

Parmi ces lettres, la plus chère, estimée entre 150 000 et 200 000 euros (soit entre 18 et 24 millions de Fcfp) est adressée à « l’amateur inconnu ». Mais surtout, un dessin original à l’encre y figure.

Gauguin écrit : « À l’amateur inconnu de mes oeuvres. Salut – Qu’il excuse la barbarie de ce tableautin; telles dispositions de mon âme en sont probablement cause. Je recommande un cadre modeste et si possible un verre, qui tout en l’affinant lui conserve sa fraîcheur en le préservant de l’altération que produit toujours les miasmes de l’appartement.

Paul Gauguin. »

La vente est prévue le 16 juin.