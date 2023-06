Un Tahitien remporte un demi-million de dollars à un tournoi de poker à Las Vegas

Un tournoi dont il se souviendra ! Ce joueur polynésien habitué des tournois de poker Texas Holdem No Limit aux États-Unis (une vingtaine à son actif) a remporté 500 000 dollars soit 56 millions de Fcfp à Las Vegas aux championnats du monde de poker.

C’est l’un des premiers Polynésiens à avoir remporté une mise de cette taille à un tournoi à Las Vegas. « On a du potentiel en Polynésie, et je ne comprenais pas pourquoi on ne gagnait jamais rien aux championnats du monde de poker. Dommage qu’on n’ait pas la structure et le règlement pour officialiser ce jeu en Polynésie. On a du potentiel et on peut chatouiller les professionnels en tout cas. J’en suis la preuve. J’encourage tous les joueurs de poker à venir à Las Vegas jouer les championnats du monde » a déclaré Klint Tevaearai à TNTV. Le Polynésien se forme en parallèle, avec des cours en ligne depuis deux ans.

« Dès lors que tu élimines une personne, tu as le droit à 1 000 dollars par tête, sauf que dans ce lot, tu trouves d’autres enveloppes de 5 000, 25 000, 50 000, 100 000, 500 000 et un million de dollars. Et ce matin, j’ai éliminé 3 personnes, dont une personne à 500 000 dollars » sourit le joueur.

Si aujourd’hui, Klint savoure sa victoire avec ses amis à Las Vegas, pas question pour lui de s’arrêter en si bon chemin. Il compte réinvestir son gain dans le « main event », l’épreuve reine du tournoi : « Aujourd’hui, je me lâche, et demain, on reprend les tournois et on se reconcentre ! ».