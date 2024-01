Un politique Maldivien vante son pays… avec un coucher de soleil de Bora Bora

Membre du Parti progressiste au pouvoir aux Maldives, Maaiz Mahmood se souviendra de son dernier tweet ce lundi, supprimé depuis. Dans un contexte de rivalité touristique avec l’Inde et son archipel de Lakshadweep, l’homme politique a loué la beauté des îles Maldiviennes et invité les touristes à visiter son Pays.

« Coucher de soleil aux Maldives. Vous ne verrez pas cela à Lakshadweep » , a-t-il écrit sur X en utilisant le hashtag #VisitMaldives. Il a également mentionné le compte X du Premier ministre indien Modi dans son message. Problème, la photo mise en avant était celle du Bora Bora by Pearl Resorts.

Les internautes n’ont pas tardé à trouver l’erreur et à le railler, l’invitant à faire une recherche sur Google avant de publier la photo. « Bora Bora, c’est à 14800 km des Maldives » , s’est moqué un utilisateur.

Un autre a commenté, « Oui. En Inde, nous ne voyons que le lever de soleil le matin et le soir » . Un troisième a ajouté, « Ce ne sont pas les Maldives. C’est de l’auto-sabotage » .

La controverse a commencé lorsque le Premier ministre indien Modi a publié des photos de snorkelling lors de sa visite à Lakshadweep, archipel au potentiel touristique que l’Inde veut développer, et destination alternative aux Maldives. La visite a été froidement accueillie par certains ministres Maldiviens, et les internautes se sont empressés de lancer le concours de la plus belle destination.

Pour M. Mahmood, le flop est retentissant.