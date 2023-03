Un phénomène surprenant dans la piscine d’un hôtel de Faa’a

Surprise mardi pour les clients de l’hôtel Intercontinental à Faa’a. Alors que certains profitaient de la piscine, une sorte de mini tornade s’est formée. Un phénomène filmé par un employé de l’établissement.

Contacté, Timothée Payan prévisionniste chez Météo France, explique qu’il « s’agit vraisemblablement d’un « dust devil » ou « tourbillon de poussière » en français ». Le phénomène est en fait « très différent d’une tornade ou d’une trombe, car il se produit dans de l’air sec, loin des nuages menaçants comme les cumulonimbus. Sa taille est bien plus petite qu’une tornade ou une trombe (quelques mètre ou dizaines de mètres de diamètre) et la force du vent y est bien plus faible ».

Les « dust devil » se produisent « dans de l’air sec et en journée, quand la surface est chauffée par le soleil. Le vent doit également être faible, pour ne pas « casser » le tourbillon.

De part leur petite taille et leur caractère éphémère (leur durée de vie n’est que de quelques secondes ou quelques minutes), ils sont très difficiles à prévoir ».

Ce tourbillon, le plus souvent inofensif, peut tout de même représenter un danger dans le cadre de certaines activités comme le parapente.