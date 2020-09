Un joueur remporte 18.7 milliards : le 3e plus gros gain jamais remporté par un Français à Euro millions

Cette personne est la seule à avoir trouvé les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles. Un Français vient de remporter exactement 18 755 470 525 Fcfp. Il devient le troisième plus gros gagnant de l’histoire de la Française des Jeux.

En 2011, le 2e plus gros gagnant français avait touché la somme de 163 millions d’euros (plus de 19,4 milliards Fcfp) et le record appartient à un autre gagnant qui a remporté 169 millions d’euros (plus de 20,1 milliards Fcfp) l’année suivante.

Depuis la création de l’Euro Millions en 2004, le pays ayant eu le plus grand nombre de gagnants est la France avec 108 gagnants ex aequo avec le Royaume-Uni. L’Espagne suit avec 104 gagnants puis le Portugal avec 78 gagnants. La Polynésie compte à ce jour 2 gagnants à l’Euro Millions, soit la meilleure fréquence ramenée à la population (environ 1 gagnant pour 135 000 habitants)

La combinaison gagnante était : numéros 4 – 8 – 10 – 33 – 46 étoiles 08 – 11