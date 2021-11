Turia Pitt à la recherche d’un illustrateur polynésien pour son prochain livre

L’histoire, qui se déroule sur une île, est celle d’un crabe de cocotier “très courageux”, explique-t-elle sur les réseaux sociaux.

Pour donner vie à ce conte, Turia recherche un illustrateur polynésien. Son appel a déjà été partagé de nombreuses fois sur la Toile. Peut-être un artiste du fenua sera-t-il tenté par l’aventure ?

Née à Tahiti, Turia Pitt a grandi et vit en Australie. En 2011, Turia s’est retrouvée piégée dans un incendie lors d’une course. Elle a alors subi de graves brûlures sur tout le corps. Après un long combat et de nombreuses opérations et séances de rééducation, elle a pu reprendre une vie normale.

Cette épreuve ne lui a pas fait abandonné la course. En 2016, elle a achevé son premier triathlon Ironman… La jeune femme de 34 ans et maman de deux enfants, est aujourd’hui un vrai symbole pour beaucoup. Suivie par des milliers de personnes, elle donne des conférences et motive son public.