« Tous unis contre le virus » : une Tahitienne danse sur « Happy » de Pharrell Williams

« Cette démarche, au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, a pour but de sensibiliser chacun d’entre nous et de soutenir ces merveilleuses personnes du domaine hospitalier qui se battent chaque jour sans relâche pour nous sauver » indique Dyno sur YouTube.

Dans la vidéo, plusieurs artistes reprennent le tube « Happy » : Cynthia Brown (Star Academy), Yoann Fréget (gagnant de The Voice saison 2), le Martiniquais Roddy Julienne, mais également des personnes d’Espagne et de Portugal que ce soit des soignants, des commerçants etc.

La Tahitienne Vaiana Perrot a elle, mis son talent de danseuse en avant. C’est « une façon de montrer qu’il n’y a pas de barrière et que nous sommes tous unis dans cette situation plus qu’inédite » indique Nolan Le Gall, qui a réalisé ce clip de confinement.