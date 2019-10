Tinalei sur la scène de “la France a un incroyable talent”

A seulement 13 ans, la voix de Tinalei impressionne déjà. La jeune fille que l’on a déjà pu voir au casting de l’émission “The Voice kids” ou encore sur la scène au côtés de Teiva LC, Raumata ou encore Patrick Noble lors du concert “Natihei and friends” organisé au grand théâtre de la Maison de la culture le 10 octobre dernier, participait cette semaine au casting d’une émission à Paris.

Avec son interprétation de la chansons “Les moulins de mon cœur” de Michel Legrand, elle a autant impressionné le public que le jury composé de la chanteuse et animatrice Marianne James, le magicien et humoriste Eric Antoine, la non moins célèbre chanteuse Hélène Segara et l’humoriste canadien Sugar Sammy.

Et pour vous donner la possibilité de voir ou revoir l’interprétation de Tinalei et savoir ce que le jury a décidé, Tahiti Nui Télévision bouscule sa programmation. Vous pourrez retrouver l’intégralité de cette émission sur votre chaîne, elle sera diffusée ce mardi 29 octobre à partir de 20h.