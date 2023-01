“The Eddie” : des spectateurs emportés par les vagues

Selon Hawaii News Now, ce sont environ 50 000 spectateurs qui se sont rassemblé ce dimanche dans la baie de Waimea à Oahu pour voir 40 surfeurs d’élite s’affronter dans le premier concours de surf de grosses vagues au monde, “The Eddie”. Un événement auquel participe le surfeur du fenua Tikanui Smith.

L’événement a débuté à 8 heures du matin dans de très bonnes conditions : une houle puissante de nord ouest et des vagues allant jusqu’à 15 mètres selon les sauveteurs sur place.

La foule s’est rassemblée sur la plage, sur la route et même dans les collines et les arbres autour du spot pour observer les surfeurs. Mais les vagues de plus en plus grosses, s’écrasaient de plus en plus loin sur la plage, entrainant des situations dangereuses pour les spectateurs.

Les secours ont du procéder à plusieurs sauvetages dont un bébé emporté par une vague sous une habitation, rapporte le Star Adviser. L’enfant a été récupéré sain et sauf.

Toujours selon le média, un garçon de 14 ans a été blessé en tombant d’environ 3 mètres d’un arbre sur lequel il était monté pour regarder la compétition…

Pour la première fois cette année, les femmes concourent aux côtés des hommes. Sur les 40 surfeurs participants, six sont des femmes.