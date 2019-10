Tetris challenge : à Tahiti, la Marine nationale relève le défi

#TetrisChallenge 👉 le détachement de la Flottille 35F de Tahiti relève le défi. Le matériel dont on a besoin pour sauver des vies en mer🌊. pic.twitter.com/lrxfhgXUVq — Marine nationale (@MarineNationale) October 18, 2019



Le Tetris challenge a été lancé par la police Suisse et est rapidement devenu viral. Le but ? Étaler sur le sol tout le matériel nécessaire aux interventions et le ranger soigneusement à la manière du jeu Tetris pour prendre une photo. Plusieurs corps de métiers se sont rapidement pris au jeu.

En Polynésie, la Marine nationale s’est aussi lancée dans le Tetris challenge. Elle a publié une photo la semaine dernière montrant tout le matériel nécessaire à sauver des vies en mer…

Au fenua, plus de 300 personnes ont été secourues en mer en 2018.