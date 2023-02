Saint-Valentin : un Polynésien déclare sa flamme sur le panneau d’affichage d’une ville d’Alsace

C’est en rentrant du travail que Havinituarii Vahine a découvert ce message, diffusé en grand sur un panneau d’affichage de la ville de Brumath où elle réside, près de Strasbourg : “Ia oe Havinituarii Vahine. Joyeux Saint Valentin. Te Here Puai EVIXL (une référence à leur amour “XXL” nous précise Havinituarii vahine, NDLR) Nei vau ia oe. Aparahi. Havinituarii tane.”

Havinituarii Vahine et Havinituarii Tane (nom de mariage, NDLR) sont ensemble depuis presque 10 ans. Lui s’est rendu en métropole pour ses études puis le travail, elle l’a rejoint après l’avoir rencontré… via les réseaux sociaux. Aujourd’hui mariés, ils sont parents d’un petit Natirara (Internet en reo Tahiti).

Une délcaration en français et reo Tahiti sur le panneau lumineux d’une ville d’Alsace, une manière originale de célébrer la Saint-Valentin. “J’aime bien faire des choses uniques comme moi. Les copier coller c’est fiu”, confie Havinituarii Tane.

“L’an dernier c’était différent, c’est un peu comme tout le monde : j’ai offert un gros bouquet de fleurs de rose et j’ai préparé un repas en amoureux car la cuisine est ma passion. On dit souvent que c’est meilleur de manger chez soi qu’ailleurs. Cette année, je me suis dit : passons à autre chose.”

Une surprise qui a fait son effet. Havinituarii Vahine a partagé la vidéo du message sur les réseaux sociaux. Une vidéo rapidement partagée. Un petit buzz pour les amoureux.