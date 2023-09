RAW – The Sound Of Teahupo’o, une immersion sonore dans la vague mythique

C’est un nouveau court-métrage de Tim McKenna qui fait parler de lui. Tourné il y a un an, en septembre 2022 à la Presqu’île, Raw- The sound of Teahupo’o permet une véritable immersion dans les éléments.

À la demande de la marque Oxbow, l’équipe du film a en effet réalisé une prouesse : pas musique ni de voix Off, seulement des sons, ceux de la nature. La forêt, le chant des baleines, mais surtout les vagues ou plutôt LA vague, celle, mythique, du spot de Teahupoo.

Le sound designer, Mako, a utilisé un matériel particulier afin d’obtenir l’effet escompté. Plusieurs micros dont un, 360, mais aussi des hydrophones permettant d’enregistrer le son sous l’eau.

Le résultat est sans équivoque : il suffit de mettre son casque pour vivre la scène comme si vous y étiez.

Pour réaliser ce film court de 3 minutes, deux demi-journées de tournage ont été nécessaires. L’une passée dans la « jungle » du Fenua Aihere, l’autre, au Pk 0 de la Presqu’île. En mer, l’équipe a suivi les surfeurs Gilbert Teave et Tahurai Henry. Et pour capturer l’ambiance de leur session, Mako a dû embarquer sur un jet ski. « Cela permettait de couper le moteur et de redémarrer rapidement » afin de n’enregistrer que les sons de l’océan, explique-t-il. Certaines séquences sonores ont dû être réenregistrées loin des bateaux.

De retour en Polynésie après de nombreuses années en métropole, Mako a notamment travaillé avec le DJ Molécule sur l’album Nazaré composé à partir de sons enregistrés au cœur des vagues du spot du même nom, bien connu des surfeurs de gros.

Raw- The sound of Teahupo’o est disponible sur le web depuis le 31 juillet. Le film a été sélectionné dans plusieurs festivals et récompensé au SHAFF (Sheffield Adventure Film Festival). Il sera diffusé lundi à Hawaii au Oahu Surf Film Festival