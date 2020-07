Quand les membres de la cellule de crise covid-19 font une vidéo Tik Tok de remerciement

Team cellule covid19 in tha place 🍾🙏🏼Mauruuru roa President et la presidence. Faaterehau et son ministere , la direction de la sante et tout le monde 🙏🏼 Posted by Kaulua on Saturday, July 4, 2020

Hier après-midi, les membres de la cellule covid-19 qui a participé à la gestion de la crise liée au coronavirus en Polynésie, se sont lancé dans une vidéo Tiki Tok.

Sur le titre « Jerusalema », on voit notamment le ministre de la Santé Jacques Raynal, se déhancher. Une vidéo en guise de « remerciement », nous explique la personne à l’origine du post de la vidéo sur Facebook.

Les membres de la cellule de crise s’étaient retrouvé à l’occasion d’une cérémonie durant laquelle le président du Pays les a remercié : « C’est avec respect et reconnaissance que j’ai l’honneur et le plaisir de vous accueillir. Vous venez toutes et tous de terminer une mission importante et il me tenait à cœur de vous réunir d’une manière conviviale pour vous dire, à toutes et à tous, un grand merci de ma part et un grand merci de la part de notre gouvernement », a déclaré Edouard Fritch lors de son discours. « Mes chers amis, vous avez achevé avec succès votre mission, car vous avez aidé les hommes et les femmes de notre pays à lutter efficacement contre l’épidémie. Dans la suite de la crise sanitaire que nous venons de vivre, nous devons désormais passer à une autre étape de la gestion de notre Pays, Désormais, le mot d’ordre est ‘Nous continuerons à protéger notre population, tout en relançant notre économie. »

La cellule a officiellement fermé vendredi 3 juillet. Mise en place en mars au début de la crise au fenua, elle était notamment composée de bénévoles et professionnels issus des services et structures du ministère de la Santé et de la prévention mobilisées pour travailler, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Malgré la fermeture de la cellule de crise, la vigilance reste de mise : avec la réouverture des vols à l’international, les autorités appellent la population à poursuivre le respect des gestes barrières pour éviter une circulation du covid-19 en Polynésie.