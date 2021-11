Nouvelle-Zélande : une élue écolo va en vélo à l’hôpital pour accoucher

“Grande nouvelle ! À 3h04 ce matin, nous avons accueilli le nouveau membre de notre famille” a annoncé sur les réseaux sociaux Julie Anne Genter. L’élue de Nouvelle-Zélande, issue du parti Vert, s’est rendue à l’hôpital à vélo samedi, pour donner naissance à sa fille… “Je n’avais vraiment pas l’intention de faire du vélo pendant le travail, mais cela a fini par arriver. Mes contractions n’étaient pas si mauvaises quand nous sommes partis à 2 heures du matin pour aller à l’hôpital – même si elles étaient distantes de 2 à 3 minutes et reprenaient en intensité au moment où nous sommes arrivés 10 minutes plus tard, a-t-elle expliquée. Et maintenant nous avons une petite heureuse et en pleine santé en train de dormir, comme son papa.”

Julie Anne Genter est aussi maman d’un petit garçon. En 2018, alors ministre des Femmes et associée au ministère des Transports, elle s’était déjà rendue à l’hôpital à vélo…