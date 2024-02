« Moana 2 » : des premières images et une date de sortie dévoilées

Plus de 8 ans après sa sortie, « Moana » (ou « Vaiana » en français) va enfin connaître une suite. Dans un teasing dévoilé ce 7 février par les studios Disney, on y voit une jeune fille, probablement Moana qui a grandi, arrivant sur une île, et sifflant dans un « pu » (conque).

Disney annonce enfin que le film sortira le 27 novembre 2024 aux Etats-Unis. Il devrait donc sortir peu de temps après dans les salles obscures françaises et au fenua.

« Moana 2 » devrait se concentrer sur les nouvelles aventures de l’héroïne qui, « appelée par ses ancêtres », doit se rendre « dans les mers lointaines de l’Océanie et dans des eaux dangereuses », indique Disney.

En parallèle, un autre film de « Moana » devrait également sortir dans les prochaines années. Une version live-action du film d’animation sorti en 2016, comme l’avait annoncé début 2023 l’acteur américain Dwayne Johnson, alias « The Rock ».