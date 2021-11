Miss France 2022 : Tumateata fait un malaise à la Réunion

En déplacement sur l’île de la Réunion pour préparer le concours Miss France, Tumateata Buisson a été victime d’un léger malaise, a rapporté Le Parisien. Fatiguée par le décalage horaire, Miss Tahiti 2021 a perdu connaissance pendant quelques secondes, avant d’être aidée par des membres de la production et d’autres candidates.

Les 29 candidates doivent en effet se soumettre à des journées chargées et un programme de préparation intensif. Les Miss doivent se lever aux aurores pour participer aux diverses activités, shootings et rencontres prévues à la Réunion. Un rythme soutenu. Heureusement, plus de peur que de mal pour notre Miss Tahiti, qui a pu vite reprendre ses esprits.

L’événement ne vient pas pour autant chambouler le programme du concours. La photo officielle de groupe des 29 candidates en maillot de bain a été dévoilée ce lundi. Les photos individuelles devraient être partagées dans la journée.