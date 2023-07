Marine Lorphelin annonce sa séparation avec Christophe Malmezac

C’est la fin d’une idylle. Marine Lorphelin a annoncé ce mardi sa rupture avec Christophe Malmezac, fils du chef d’entreprises Eric Malmezac, bien connu au fenua.

« Nous nous sommes aimés passionnément et dans le respect de l’autre. Nous avons passé neuf belles années remplies de rires, de joies, de peines, de discussions, des projets, des souvenirs.

Des souvenirs qui resteront gravés dans nos cœurs, écrit-elle. Nous serons pour toujours un pilier l’un pour l’autre. La vie a encore d’autres projets pour nous… Nous vous souhaitons à tous de vivre l’amour que nous avons partagé, c’est l’émotion la plus belle de toutes. Cette décision nous appartient ainsi que les raisons qui nous y ont menés. Alors nous vous prions de respecter notre intimité et notre pudeur dans ce moment particulier. »

Un message qui a suscité l’émotion sur la Toile. Marine Lorphelin a reçu de nombreux messages de soutien, notamment de la Miss Tahiti et ex-Miss France Vaimalama Chaves.

La Miss France 2013 et première dauphine de Miss Monde était en couple avec Christophe Malmezac depuis 2014. Des projets de mariage avaient été évoqués à plusieurs reprises dans les médias. Les tourtereaux qui ont entretenu longtemps une relation à distance, s’étaient finalement installés en Nouvelle-Calédonie où Marine exerce comme médecin depuis la fin de ses études.

Également très appréciée au fenua, pays des Miss, Marine Lorphelin avait fait stage très remarqué à l’hôpital de Taaone. La belle a effectué plusieurs séjours en Polynésie où habite une partie de la famille Malmezac.