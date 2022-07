Le Youtubeur Florian OnAir de passage au fenua

Florian OnAir commence d’abord sa carrière par la radio. Il officie depuis la rentrée 2013 sur Latina pour animer la tranche 16h/20h. Il se fait surtout connaître pour sa chaîne Youtube Florian OnAir, où il propose des vlogs puis des vidéos autour de la nourriture.

“Je suis super content, ça fait partie des destinations dans le monde qui font rêver. J’ail la chance d’y passer un peu plus de deux semaines, à Tahiti et puis dans les autres îles. Je vois qu’il y a plein de gens qui me suivent ici! J’avoue que ça fait bizarre avec autant de kilomètres d’écart”. “

(Crédit Photo : Ig Florianonair)

“Là, je ressors d’un fāfaru, tout le monde me disait “il faut que tu goûtes” en rigolant. Et j’ai compris! C’est particulier, il faut être bien accroché. Sinon, j’ai goûté le fameux poisson cru au lait de coco, j’ai goûté tout ce qui est street-food, les roulottes, poulet-citron…”.

Florian OnAir partagera son séjour au fenua sur sa page instagram.