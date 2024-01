Kauli Vaast invité de l’émission Quotidien de Yann Barthès

À l’entame de l’émission, Kauli Vaast a offert à Yann Barthès l’une de ses planches de surf. « J’ai entendu dire que tu ne savais pas surfer, mais que tu avais envie d’apprendre. Donc voilà », a souri le surfeur de Teahupo’o en lui remettant le cadeau.

Lors de cet échange, il a bien sûr été question des prochains Jeux Olympiques dont l’épreuve de surf se tiendra sur le mythique spot de la Presqu’île. « Vous avez de l’avance sur les autres (…) Vous jouez à domicile », s’est amusé Yann Barthès. « Tous ceux qui sont qualifiés sont des professionnels, donc ils connaissent cette vague (…) Mais être local, je pense que c’est un avantage », lui a répondu Kauli Vaast.

Interrogé dans la foulée sur la polémique autour de la nouvelle tour des juges, le surfeur tahitien s’est félicité qu’un « arrangement » ait été trouvé entre les associations, le gouvernement local et Paris 2024 : « On a trouvé la meilleure solution pour tout le monde pour avoir cette tour qui va être top pour les J.O. C’est vraiment l’occasion d’une vie, pour moi, pour tout le monde, d’avoir les J.O à Teahupo’o (…) S’il y a de belles conditions, ce sera un des plus beaux spectacles à voir ».

Yann Barthès a terminé son interview en évoquant le nouveau statut du jeune surfeur, choisi il y a peu par la prestigieuse maison de haute couture Dior comme ambassadeur. « Vous êtes devenu une figure, une icône », voire un « symbole sexuel », lui a-t-il lancé, le mettant un peu dans l’embarras.

Kauli Vaast a indiqué qu’il rentrerait à Tahiti ce samedi. « Bon retour au fenua et bon courage pour les J.O », a conclu Yann Barthès.

Le lien de l’émission ici