Kalea se hisse dans le Top 16 des plus belles femmes trans du monde

L’élection Miss Trans Star International s’est déroulée à Santa Susanna, en Espagne ce week-end. Vendredi, lors des passages préliminaires, Kalea a défilé en tenue nationale. Un moment très attendu, d’autant plus que la jeune femme a imaginé son propre costume. C’est le styliste polynésien basé à Paris, Manuarii Teauroa, qui a réalisé la pièce : une robe faite de nacre, de perles, de pandanus et de rafia.

Kalea en tenue nationale (crédit photo : Facebook My Dear Tahiti)

La même journée, chacune a témoigné au micro de son histoire personnelle. Miss Russie, née malentendante, a touché le public et le jury et a remporté le titre de Miss Beyond the Crown.

Kalea en tenue nationale (crédit photo : Miss Trans Star International)

Kalea en tenue de soirée – Passages préliminaires (crédit photo : Miss Trans Star International)

Kalea en maillot de bain – Passages préliminaires (crédit photo : Miss Trans Star International)

Ce samedi, ultime jour du concours, les Miss ont débuté le show en maillot de bain une pièce. Kalea Hanere s’est ensuite illustrée dans une robe rouge flamboyante.

A l’issue de ce passage, Kalea a réussi à se qualifier pour la suite de l’aventure en se plaçant parmi les 16 finalistes, aux côtés de Miss Trans Star France, la Réunionnaise Louïz.

Kalea en robe de soirée (crédit photo : Miss Trans Star International)

Kalea en maillot de bain (crédit photo : Miss Trans Star International)

Kalea en maillot de bain (crédit photo : Miss Trans Star International)

Kalea en robe de soirée (crédit photo : Miss Trans Star International)

L’aventure s’est arrêté pour la belle lorsque les 11 finalistes ont été appelées. Kalea aura tout de même porté haut les couleurs de fenua. C’est la première fois qu’une Polynésienne participe à ce concours international.

Miss Trans Star France est quant à elle allée jusqu’au Top 11.

Récapitulatif du Podium

Miss Trans Star International 2022 : Miss Trans Star Nicaragua

Première Dauphine : Miss Trans Star Mexique

Deuxième Dauphine : Miss Trans Star Venezuela

Miss Beyond the Crown : Miss Trans Star Russie

Miss Élégance : Miss Trans Star Vietnam

Miss Sympathie : Miss Trans Star Indonésie

Miss Évolution – prix donné à la Miss ayant le plus évolué lors de l’aventure – : Miss Trans Star Uruguay

Miss Top Model : Miss Trans Star Singapour

Prix du plus beau costume : Miss Trans Star Brésil

Miss la plus populaire : Miss Trans Star Russie

Prix de la plus belle robe de soirée : Miss Trans Star Italie

Revoir l’élection en cliquant ICI