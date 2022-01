Ils jettent une bouteille dans le Pacifique et reçoivent une réponse

Partis du sud de la France en décembre 2018, puis du Panama début juillet 2020 pour rejoindre la Polynésie, Francesco, Emilie et leurs deux enfants naviguent à bord du Kissanga, un catamaran.

En juillet 2020, la petite famille, qui a accueilli Moana, une “bateau stoppeuse”, a passé l’équateur. Pour l’occasion, ils ont décidé de lancer une bouteille à la mer. À l’intérieur, leurs contacts, des dessins, une lettre rédigée en français et en anglais, et des demandes à Neptune, le dieu de la mer dans la mythologie romaine. “Nous avons préparé avec les enfants cette bouteille au passage de l’équateur, où nous demandions à Neptune de pêcher de beaux poissons et de nous aider avec des bons vents et courants pour rejoindre la Polynésie. Voeux exaucés très rapidement”, raconte Emilie.



Et il n’y a pas que Neptune qui a reçu les messages des navigateurs. Il y a quelques jours, Emilie et sa famille ont reçu une réponse… venue des Philippines. Un homme a trouvé la bouteille à Mapanas au Nord des Philippines, et a décidé de leur répondre.

Le jeune pêcheur l’a trouvée avec sa lampe, de nuit. La bouteille flottait et il a alors remarqué qu’elle contenait des objets.

La bouteille aura parcouru 15 000km en 1 an et demi…

Depuis août 2020, la petite famille est en Polynésie où elle navigue entre les différents archipels.