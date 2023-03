Il traverse 21 pays à vélo et récolte plus d’un million de Fcfp pour la sauvegarde des récifs coralliens

Charles Steinmyller a passé une petite partie de son enfance en Polynésie. « J’ai vécu là bas petit parce que mon papa est marin et on était toute la famille là bas. Et maintenant j’ai mon beau-frère là bas, Billy Besson », confie le jeune homme.

L’année dernière, Charles s’est lancé un défi orginal : aller d’un océan à un autre par les terres… à vélo. « Je voulais me prouver que j’étais capable de faire ça, maintenant et pas trop tard. »

Un défi sportif, mais pas seulement. Ancien officier volontaire dans la marine et passionné par la mer et les océans, il a décidé de sensibiliser les populations et de récolter des fonds. Pour ce premier défi, c’est sur l’association du fenua, Coral Gardeners, que son choix s’est porté. « Je trouve que leur travail est formidable. C’est une très bonne mission de vouloir remettre la biodiversité marine au coeur des océans, de vouloir préserver ces ecosystèmes qui sont essentiels à la beauté et à la biodiversité des océans. Donc, la mission me plaisait, et le fait qu’ils soient à Tahiti me touchait particulièrement. »

Reponsable marketing dans une grande entreprise, il décide de prendre 3 mois de disponibilité et y ajoute ses quelques vacances. Le 18 juin 2022, il se lance pour la première fois sur les routes. Le 18 juin, date anniversaire de « l’appel du général de Gaulle, appel à la liberté. C’était ce que je venais chercher en faisant ce projet : partir à l’aventure, trouver un peu de liberté. Ensuite je suis rentré en novembre. J’ai fait 4 mois de vélo à fond. »

Parti des côtes de l’Atlantique, il se fixe pour objectif de rejoindre l’océan Indien, puis le Pacifique. « L’idée c’était que j’avais un point A et un point B. je me disais « je vais aller à l’Est. » (…) Le parcours par les terres, c’était vraiment l’occasion de découvrir la culture, l’histoire des Pays que je traversais, donc je n’avais pas vraiment d’obligations. »

À vélo, Charles prend le temps de s’imprégner des paysages et des cultures. Il découvre plusieurs pays et reste marqué par certains : « J’ai beaucoup aimé l’Iran. On nous dit de ne pas y aller, que c’est trop dangereux et en fait tout ce mystère autour de ce pays fait que c’était encore plus marquand de pouvoir y entrer et de découvrir le peuple qui y habite. Ce n’est pas évident pour eux. J’y étais juste avant le début des révoltes qui ont démarré avec la mort d’une jeune femme qui ne portait pas le voile. C’était très intéressant de découvrir ce pays, de découvrir ses enjeux et de profiter de leur accueil, leur générosité. C’est un peuple qui a une histoire fascinante, qui était au coeur des routes de la soie donc j’ai vraiment beaucoup aimé ce pays. »

« Les gens sont étonnés de voir quelqu’un venu de si loin juste sur un vélo »

Sur sa route, il fait des rencontres, dort parfois chez l’habitant, en profite pour parler de son projet et renvoyer ceux qui souhaitent faire un don vers une plateforme de crowdfunding. « Tout au long de mon chemin, que ce soit dans les petites villes, les petits villages, au bord des routes ou dans les grandes villes, il y avait toujours des gens curieux de se dire « qu’est-ce que tu fais avec ton vélo en plein milieu de l’Iran ou en Thaïlande ou au Cambodge ? » Les gens sont très curieux, ils posent vite des questions et sont très généreux et accueillants parce qu’ils sont étonnés de voir quelqu’un qui est venu de si loin juste sur son vélo. »

En 4 mois, après avoir traversé 21 pays et parcouru 16 000 km, Charles a réussi à récolter 11 000 euros pour Coral Gardeners soit environ 1.3 millions de Fcfp. « Ça a vraiment créé un engouement certain (…) 11000 euros c’est le montant qu’il fallait pour créer un site entier de restauration de coraux à Moorea pour Coral Gardeners. Ça comprend l’installation des lignes d’élevage de coraux, l’entretien, le nettoyage… C’était vraiment beau de voir que ça a autant parlé à ceux qui suivaient le projet. »

« Être le gars qui roule pour les oceans »

La récolte de dons pour Coral Gardeners est terminée mais Charles promet de continuer à rouler pour les océans. Il réfléchit déjà à son prochain projet et à la future association qu’il soutiendra. « Dès cet été, je vais faire une traversée de la Suisse, aller un peu à l’origine de l’eau, aux sources des fleuves, auprès des glaciers et continuer à sensibiliser sur l’importance de protéger cette ressource. (…) L’année prochaine, je vais terminer mon tour du monde à vélo d’océan à océan donc je ferai la traversée des Etats-Unis d’Ouest en Est. Ma fiancée est américaine. Ce sera aussi l’occasion de traverser ce grand pays, et ensuite continuer chaque année à repartir pour faire une grande traversée sportive toujours pour une cause qui est celle des océans. J’aimerai établir ça comme un modèle de carrière un peu durable où je serai le gars qui roule pour les océans. »