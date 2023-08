Il pense pêcher un bar et remonte un grand requin blanc

Rick Austin, pêcheur Canadien de la Nouvelle-Écosse, ne s’attendait certainement pas à une telle prise. Cet ancien combattant pêchait le bar rayé dans le bassin des Mine et était persuadé d’en tenir un au bout de sa ligne : « C’est assez gros. Ouais, c’est assez gros ! » , l’entend-on s’enthousiasmer sur la vidéo, filmée depuis son kayak motorisé.

Rapidement, il voit passer le poisson en dessous de son embarcation et pousse un cri de surprise :

Il force donc sur sa canne à pêche, complètement courbée sous le poids de sa prise, et voit l’animal jaillir hors de l’eau. À cet instant, il pense qu’il est en train d’accrocher un marsouin et finit par couper sa ligne pour le libérer.

Pris de doute, le pêcheur a partagé la vidéo à des biologistes, qui lui ont confirmé qu’il s’agissait non pas d’un marsouin mais bien un spécimen de grand requin blanc. Selon leurs estimations, l’animal pesait entre et 90 et 110 kg.