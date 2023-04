Hawaii : un phoque donne naissance à son petit sur la plage de Waikiki

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a annoncé la naissance du petit phoque ce vendredi. Sa maman, déjà connue et baptisée Kaiwi, avait déjà donné naissance à 4 autres petits : Loli’i, un petit mâle en 2021, Nohea, une femelle, en 2020, un mâle, Wawamalu, en 2018 et une autre femelle, Kawenan en 2016.

Le petit phoque et sa maman devraient rester dans la zone environ 5 à 7 semaines estime la NOAA, le temps de l’allaitement. Les autorités conseillent aux visteurs de rester à distance de l’animal, à plus de 40 mètres, la maman pouvant devenir agressive si elle se sent menacée ou si elle considère que son petit est en danger. Une zone a été délimitée sur la plage.

Les phoques moines hawaiiens sont considérés comme en voie de disparition, avec moins de 1 600 individus restants.