Fauché pour partir à Hawaii, il se créé des “fausses” vacances et fait le buzz

I can’t afford a trip to Hawaii so I created one 🌺 pic.twitter.com/nsSvlTT2G4 — ant-honey (@aanthonyy07) July 19, 2019

Anthony alias @aanthonyy07 sur Twitter, aurait bien aimé partir en vacances à Hawaii, mais il n’en avait pas les moyens. Du coup, le jeune homme a quand même décidé d’y aller, du moins… virtuellement. En s’aidant d’un fond vert et en se servant de séquences du dessin-animé Disney Lilo et Stitch, il a réalisé une vidéo de 52 secondes de son “faux” voyage sur l’île. On le voit -pour de faux- prendre l’avion, faire du hula sur la plage, siroter des cocktails dans une piscine…

Partagée sur Twitter, la vidéo est rapidement devenue virale et comptabilise aujourd’hui près de 8 millions de vues. Et grâce à ce buzz, il se peut qu’Anthony finisse par vraiment partir en vacances à Hawaii puisque plusieurs internautes et marques ont proposé de l’aider à financer son voyage. Par exemple, le comparateur de vols Kayak a tweeté lui offrir un billet d’avion aller-retour Los Angeles-Hawaii, la compagnie de locations de voitures Hertz lui a proposé de participer à un jeu pour gagner son voyage, et Twitter a même demandé à Anthony si ils pouvaient se servir de sa vidéo pour son matériel professionnel.