Envoyé de métropole, un souvenir de famille retrouvé… 12 ans après !

Tiare peut se réjouir : grâce à la persévérance et à la conscience professionnelle de John, un collaborateur de Fare Rata, elle a enfin reçu un colis très spécial qui lui était destiné. Ce colis, c’est le journal intime de son papa, décédé en métropole en 2011, qui lui avait été envoyé par une amie de ce dernier.

Abimé, le colis s’était perdu en route, et n’était arrivé qu’en 2018 à Tahiti, sans emballage et sans adresse. Il avait alors été stocké en attendant d’être réclamé. Sans demande, John a finalement récupéré le journal fin mars, et a mené son enquête pour en retrouver la destinataire.

Grâce au nom écrit à la plume sur la couverture, il finit par remonter jusqu’à Tiare, qui pensait l’objet perdu.

John, collaborateur de Fare Rata (Crédit Photo : Fare Rata)

Le fameux journal intime du papa de Tiare (Crédit Photo : Fare Rata)

Au téléphone, il lui confie que le journal est dans l’armoire sécurisée des objets perdus du bureau de poste de Papeete.

« Je suis heureux de savoir que j’ai pu aider Tiare et sa famille à conserver un souvenir précieux de son père. Cela montre l’importance de notre travail à Fare Rata et de notre mission de relier les gens entre eux. C’est grâce à des moments comme celui-ci que je me rappelle pourquoi j’aime mon travail et pourquoi il est important », s’est-il ému.