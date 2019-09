Du ‘ori tahiti sur le plus haut volcan d’Espagne

En IA ORA ORA TAHITI NO TENEMOS LIMITES !Lugar: El teide – Tenerife – SpainIA ORA ORA TAHITI CANARIAS iaoratahiti.es Posted by Ia Ora Tahiti España on Tuesday, September 24, 2019

“Ia Ora Tahiti ne connaît aucune limite !”, écrit l’école Ia Ora Tahiti España en légende de cette vidéo postée mardi dernier. On y voit une de leurs danseuses effectuer quelques pas de ‘ori tahiti en haut du Teide, un volcan situé dans les îles Canaries, plus précisément sur l’île de Tenerife. Culminant à 3 718 mètres d’altitude, ce volcan est le point culminant de cet archipel espagnol, et même d’Espagne !

Ia Ora Tahiti est une école internationale qui a pour objectif de promouvoir la culture polynésienne en Europe. Elle a été fondée en 2015 en Espagne par Yunick Vaimatapako. Le concept s’est développé petit à petit dans d’autres pays d’Europe et la franchise est aujourd’hui également présente en Nouvelle-Calédonie, en Italie, au Portugal, en Angleterre, et prochainement en Allemagne.

En marge du ‘ori tahiti, les plus de 260 élèves répartis sur l’Europe apprennent également le reo tahiti, la musique, l’histoire et la géographie de la Polynésie, l’art culinaire, l’artisanat et la fabrication de costumes traditionnels.