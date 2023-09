Destituée, Mathilda Lelong tourne la page du concours Miss Nouvelle-Calédonie

L’affaire avait secoué les fans de concours de Miss. En Nouvelle-Calédonie, Mathilda Lelong avait été couronnée le 9 septembre dernier et destituée quelques jours plus tard. En cause : une erreur de saisie des notes attribuées par les membres du jury aux finalistes. Mardi, la société Miss France a finalement officiellement annoncé que c’est Emma Grousset qui obtient le titre régional.

Reléguée au rang de troisième dauphine, Mathilda Lelong, fille de Miss Nouvelle-Calédonie 1996, a finalement annoncé qu’elle renonçait à ce titre. « Démissionner de mon titre de 3e dauphine, c’était un réel besoin pour moi, pour tourner la page, pour avancer et pour développer de nouvelles perspectives grâce au soutien des Calédoniens« , a-t-elle confié à nos partenaires de la chaine de télévision Calédonia.

Mathilda a bien l’intention de conserver sa communauté de fans et de continuer à défendre les sujets qui lui tiennent à cœur, parmi lesquels la lutte contre le harcèlement scolaire dont elle a été victime plus jeune.