De la grêle à Rapa en basse altitude, un phénomène rare selon Météo France

La grêle est tombée jeudi à Rapa, l’île la plus au sud de l’archipel des Australes. Si ce n’est pas la première fois qu’un tel phénomène se produit, cela reste rare selon Guillaume Bouin adjoint au responsable de la prévision à Météo France : « Le phénomène de grêle est quand même très rare, même à Rapa. (…) Pour la station météo de Rapa, on a relevé de la grêle en 2015, on en a relevé aussi en 2000. On peut avoir de la grêle autour de Rapa, sur les hauteurs, mais dans le village de Rapa, ça reste très rare. »

La grêle se produit « sous orage » précise le prévisionniste. « Une ligne nuageuse a intéressé Rapa hier en fin de matinée et a été accompagnée de grêle et de fortes rafales de vent à 116 km/h. »

L’hiver austral favorise également l’apparition de la grêle. « Il faut savoir que les températures en altitude sont très froides. En moyenne altitude, à 2000m, les températures sont en dessous de zero et ça explique qu’on ait eu cet épisode de grêle ».

« On n’attend pas de vigilance sur le temps à Rapa dans les prochains jours », note par ailleurs Guillaume Bouin.